اطلاق منصة إلكترونية لمن يرغب بتلقي لقاح كورونا في الأردن

أضرار بالميناء ومركز توزيع النفط .. انفجار سفينة بريطانية قبالة ميناء جدة وقع نتيجة إصابتها "من مصدر خارجي"
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