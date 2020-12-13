وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 83 حالة و30 وفاة و2339 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 259,614

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 30 حالة وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (910) في محافظة العاصمة عمّان.

– (579) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا.

– (249) في محافظة البلقاء.

– (160) في محافظة الكرك.

– (132) في محافظة الزرقاء.

– (115) في محافظة العقبة.

– (64) في محافظة الطفيلة.

– (59) في محافظة مأدبا.

– (36) في محافظة عجلون.

– (16) في محافظة معان، منها (11) في البترا.

– (13) في محافظة جرش.

– (6) في محافظة المفرق، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (259,614) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (37,782) حالة.

كما سُجّلت (30) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3365) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1206) حالات.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (961) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (325) بنسبة إشغال (36%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5123) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (218,467) حالة، فيماوتمّ إجراء (18,712) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,829,006) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.5%).

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).