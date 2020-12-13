وزارة الزراعة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة الجراد

رفعت وزارة الزراعة حالة الاستعداد لمواجهة أي خطر محتمل للجراد الصحراوي، وذلك بناء على المتابعة الدائمة لحركة الجراد والمعلومات الواردة بوصول أسراب بأعداد كبيرة الى داخل المملكة العربية السعودية واحتمالية انتقال بعض هذه الأسراب باتجاه المملكة بفعل وجود الرياح الجنوبية.

ولمواجهة أي طارئ، قامت الوزارة حسب بيان صحفي لها اليوم الاحد، وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، بوضع خطة منسقة لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بمشاركة جميع الجهات المساندة من القوات المسلحة والأمن العام ووزارة الداخلية وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى.

كما قامت الوزارة بتوفير الكوادر المدربة وأجهزة الرش والمبيدات المتخصصة بمكافحة الجراد الصحراوي.

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