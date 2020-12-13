وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 83 حالة و30 وفاة و2339 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 259,614
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وزارة الزراعة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة الجراد

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