هل كرّت المسبحة؟ انفتاح الشهية الصهيونية على التطبيع مع دول عربية واسلامية جديدة قبل نهاية ولاية ترامب

اعرب المراقبون السياسيون في اسرائيل عن قناعتهم بان سلطنة عمان هي الدولة القادمة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد المغرب.

وترجح مصادر مطلعة في إسرائيل ان تنضم السعودية الى مسيرة التطبيع مع اسرائيل حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض.

وترى المحافل السياسية الإسرائيلية انه على الرغم من استياء الرياض من تسريب اللقاء بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أسابيع في مدينة نيوم شمال شرق المملكة، فإن السعوديين يرغبون في ان تسبقهم بلدان أخرى الى التطبيع مع إسرائيل قبل ان ينضموا هم بأنفسهم.

وأوضحت ذات المحافل انه لهذا السبب لعبت السعودية دورا محوريا من وراء الكواليس في الاتصالات بين الرباط وواشنطن، ودفعت المغرب الى الإعلان عن إقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

وقال مسؤول رفيع في أروقة صناعة القرار في إسرائيل إنه تجرى اتصالات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها باكستان واندونيسيا الى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنغلادش وجمهورية المالديف.