ترامب يُحرّض على فتنة شعبية.. 4 جرحى في اشتباكات دامية بين مؤيدين ومعارضين له خلال مسيرات في واشنطن/ فيديو
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جرينتش+2 04:28
هل كرّت المسبحة؟ انفتاح الشهية الصهيونية على التطبيع مع دول عربية واسلامية جديدة قبل نهاية ولاية ترامب

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