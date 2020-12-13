نقابة الاطباء تنعي اليوم الاحد طبيبين توفيا بفيروس كورونا

نعت نقابة الأطباء، اليوم الاحد، الدكتور معن عبداللطيف مريش، الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب في الحرب مع فيروس كورونا المستجد، مساء السبت.

وقالت النقابة في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك:” نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الدكتور معن عبداللطيف مريش الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب”.

كما نعت النقابة الدكتور علي محمد علي حمدان، الذي توفي بسبب كورونا.

وقالت:” تتقدم النقابة من ذويهما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء”.

وبذلك يرتفع عدد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا في المملكة الى 22 طبيباً، منذ بدء الجائحة.