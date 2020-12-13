نادي الرمثا يحتج على التحكيم في مباراته أمام “الوحدات”

قدم نادي الرمثا احتجاجا رسميا على التحكيم في المباراة التي جمعت الرمثا مع الوحدات أمس السبت، وانتهت بفوز الوحدات 1-2 في اطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة لوكالة (بترا) اليوم الأحد، ان النادي تعرض لظلم تحكيمي في المباراة ما أدى إلى الخسارة. وبين ابو عاقولة ان الرمثا قام بتسجيل الأخطاء التحكيمية التي حصلت في المباراة، ما اثر على النتيجة وبالتالي رفعها لاتحاد الكرة. يشار إلى أن العديد من الأندية مثل السلط ومعان وشباب العقبة، احتجت على التحكيم بدوري المحترفين في الأيام الماضية.

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