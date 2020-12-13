وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 83 حالة و49 وفاة و1816 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 257,275
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بغياب حماس.. 5 فصائل فلسطينية (معارضة) تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني وانهاء الانقسام

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