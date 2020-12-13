في سابقة هي الأولى بالعالم العربي.. حكام المغرب يقررون تعليم “التاريخ اليهودي” في المدارس المغربية

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن إقرار المغرب تعليم “التاريخ اليهودي” في مدارسها.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، ظهر اليوم الأحد، أنه في سابقة هي الأولى في العالم العربي سيصبح “التاريخ اليهودي وتراثه” جزءا من المناهج الدراسية في المغرب.

وزعمت الصحيفة أن القرار المغربي يأتي وسط تكتم على إقرار المنهج الدراسي، حتى قبل الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مدعية أن هذا القرار المغربي يعد تغييرا مهما وسابقة في العالم العربي وخطوة رسمية واضحة لتحسين صورة اليهودي، التي سادت حتى الآن في دول أخرى في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك “لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.