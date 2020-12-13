وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 83 حالة و30 وفاة و2339 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 259,614
أهم العناوين
جرينتش+2 09:53
تبون: الجزائر أقوى مما يظنه البعض وكنا نتوقع ما يجري في المنطقة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني