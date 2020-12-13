ترامب يُحرّض على فتنة شعبية.. 4 جرحى في اشتباكات دامية بين مؤيدين ومعارضين له خلال مسيرات في واشنطن/ فيديو
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جرينتش+2 04:26
أردوغان يستفز ايران ويوظف حتى “الشعر” لاشعال نيران الفتن والاحقاد بين الشعوب

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