أجواء لطيفة اليوم الاحد وأمطار غزيرة ابتداءً من مساء الغد

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة ما يؤدي إلى إثارة الغبار.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الإثنين درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خلال ساعات النهار لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة.

ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة بالإضافة للمناطق الشرقية من المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تشمل الهطولات باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، ويُحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء خلال ساعات النهار باردة نسبياً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

وتتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل في ساعات متأخرة من الليل الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم /ساعة في بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 10، وفي مرتفعات الشراة 20 – 8 ، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 13، وفي الاغوار الشمالية 27 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت 28 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية.

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