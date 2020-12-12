مدير آثار العاصمة ينفي العثور على قطع ذهبية في حفرية وسط البلد

نفى مدير دائرة آثار العاصمة عاصم عصفور، اليوم السبت، نبأ العثور على قطع ذهبية في موقع الحفرية في وسط البلد، وقال انه تم العثور على كسور فخارية، بعد اكتشاف مغارة أثرية في منطقة حفريات العبارة الصندوقية في وسط البلد.

وأضاف يقول أنه تم الكشف عن الفرن الخاص بالحمام الروماني في وسط البلد أثناء أعمال حفريات، وبقايا قطع رخامية وأقراص من الطين الفخاري، اضافة لاكتشاف تمثالين خلال عملية الحفر، أحدهما ارتفاعه 160 سم لرجل مكسور الرأس”،

وأكّد عصفور، أن الدائرة قامت بإيقاف مؤقت لتنفيذ أعمال العبارة الصندوقية في المنطقة التي اكتشفت فيها المغارة.

وأوضح أن “الدائرة ستسمر بأعمال التنقيب والتوثيق، بالإضافة لرسم وتصوير كافة المرافق المعمارية التي تم اكتشافها”.

وبحسب دائرة الآثار العامة، فإن المغارة تعود للعصر الروماني حيث تواصل الدائرة بالقيام بأعمال تنقيب في منطقة الحفريات لمعرفة تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد.