رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: من تخلى عن فلسطين لا يمكن أن يؤتمن على الصحراء الغربية
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جرينتش+2 03:15
لماذا يطالب حكام المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية ويتناسون سبتة ومليلة المحتلتين؟؟؟

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