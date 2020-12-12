وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 83 حالة و49 وفاة و1816 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 257,275
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المخلوع ترامب: الانتخابات مزورة، واصلوا القتال فقد خذلتنا المحكمة العليا وهذه وصمة عار على جبين أمريكا

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