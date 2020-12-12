المخلوع ترامب: الانتخابات مزورة، واصلوا القتال فقد خذلتنا المحكمة العليا وهذه وصمة عار على جبين أمريكا

بعدما دخل طور الهلوسة والهذيان، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته (المخلوع)، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في البلاد “خذلته”، معتبرا أن رفضها النظر في دعاوى قضائية متعلقة بالانتخابات “وصمة عار” على جبين الولايات المتحدة.

وفي سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، انتقد ترامب قرار المحكمة، قائلا: “تكون أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد مررت للتو بانتخابات حصلت فيها على أصوات أكثر من أي رئيس في التاريخ، وبفارق كبير؛ لكنك خسرت كما هو مزعوم، ثم لا تستطيع الوقوف أمام المحكمة العليا”.

وزعم ترامب أن تلك الدعاوى تم رفضها جميعها دون النظر حتى إلى الأسباب العديدة التي قدمت لأجلها.

وختم بالقول، مكررا مزاعمه: “انتخابات مزورة، واصلوا القتال”.

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أنها رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

وينظم مناصرو ترامب احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك تظاهرة في واشنطن يتقدمها مستشار الأمن القومي السابق الذي أصدر ترامب عفوا عنه مؤخرا.

وقد حثت جماعة “أوقفوا السرقة” المرتبطة بالناشط الموالي لترامب روجر ستون وجماعات كنسية، المؤيدين على الإقبال على “مسيرات أريحا” وتجمعات الصلوات.

ومن المتوقع تنظيم هذه التظاهرات في متنزه ناشونال مول في واشنطن وفي عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز بايدن على ترامب. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة دعوى قضائية كبيرة أقامتها ولاية تكساس وأيدها ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

وقال موقع “أوقفوا السرقة” على الإنترنت إن تظاهرة واشنطن ستبدأ بمسيرات حول الكونغرس والمحكمة العليا الأمريكية ووزارة العدل “مع صلوات من أجل سقوط جدران الفساد وتزوير الانتخابات”، ووفق ما ذكرت “رويترز” فإن خطط الاحتجاجات تشير إلى ما قالت إنه “المعجزة التوراتية لمعركة أريحا والتي تهاوت فيها جدران المدينة بعدما نظم الكهنة والجنود مسيرات حولها“.

وفي نفس الوقت، دعت جماعة مناوئة لترامب إلى تظاهرة بالقرب من البيت الأبيض، اليوم السبت، ما يثير احتمال تكرار الاشتباكات التي وقعت يوم 14 نوفمبر الماضي.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب، متجاوزا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتا على الأقل.