الفنانة سميحة أيوب: المهرجانات السينمائية تحولت إلى عروض للأزياء

انتقدت سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، موضة تحول المهرجانات السينمائية إلى عروض للأزياء.

وقالت سميحة أيوب – في حوارصحفي- إن هذه المهرجانات ليست لعرض الأزياء، لكنها لعرض «الأجساد» وكأن الفن مرادف للعري، ولكن يجب أن نؤكد أنه فى المقابل هناك فنانات محتشمات، وفى نفس الوقت يتمتعن بـ«الشياكة»، فهذه الحالات الفجة تخص الشخص نفسه، والفن منها بريء.

وتابعت: «هذه المشاهد تثير الاشمئزاز، ولا علاقة لها بالفن.. وزيادتها عام بعد عام نابع من “روح القطيع” وهو التقليد دون تفكير فى المعنى والجوهر».

وحول دور النقابات المهنية في مواجهة هذه الظاهرة، قالت: «النقابات فنية دورها رقابة المشهد الفني، لكنها ليس لها دور أخلاقي، لتكون رقيبا على سلوك الشخص، فمسألة الملبس شخصية جدا، وعموما الجمهور أصبح قادرا على الفرز والتمييز».

وبسؤالها: لو كان زوجك سعد الدين وهبة، الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، حيا بيننا وحدثت هذه المشاهد أثناء رئاسته للمهرجان، فماذا كان سيفعل؟.. قالت: «لا أستطيع توقع رد فعله، فمن الجائز أن يعنفهن على الملأ».

وتابعت: «هو فعل ذلك فى موقف شبيه، فأثناء إنتاجه لأحد الأعمال، قالت فنانة لفريق العمل إن من يريد شيئا من سعد الدين وهبة، يمكن أن يطلبه مني، فهو لن يرفض لي طلبا، فنمى ذلك إلى علمه، فأحضر كل فريق العمل، وسأل كل الفنانات عن طريقة استقباله لهن، فكانت مشابهة لهذه الفنانة، فتوجه لها قائلا بلهجة حادة: « يبدو أنك لم تتعودى على أن يحترمك أحد».