العودات يترأس أول اجتماع للمكتب الدائم لمجلس النواب

قرر المكتب الدائم لمجلس النواب، تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى جلالة الملك خلال اسبوعين من القاء خطاب العرش.

وحدد المكتب الدائم/ في أول اجتماع اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة.

ووجه العودات تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء جائحة كورونا.

وشدد على أهمية النهوض بأداء المجلس وتقديم عمل يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين، ومراعاة التخصص في اختيار أعضاء اللجان، لتضطلع بدورها المأمول لتكون العمود الأساسي للنهوض بهذه المؤسسة ودورها الدستوري.

واكد الحرص على معالجة الاختلالات التي تسببت بانطباعات سلبية عن المؤسسة التشريعية، ويكون ذلك بداية عبر ملامسة قضايا وتطلعات المواطنين، والوقوف عند كل ملاحظاتهم لأنهم عين الرقيب على أداء المجلس، مؤكداً في هذا السياق أن لدى النواب المنتخبين لأول مرة كفاءات مقدرة من شأنها الإسهام بدور رقابي وتشريعي يساعد على نهوض عمل المجلس.

وشدد على أهمية مراعاة التباعد واتخاذ تدابير الوقاية عند عقد اجتماعات المجلس تحت القبة، أو خلال اجتماعات اللجان، والحرص على سلامة المراجعين والموظفين عبر اتخاذ سبل التدابير الوقائية اللازمة.

وضمت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، النواب ايمن المجالي، خليل عطية، نصار القيسي، عبد الحليم الحمود، بلال المومني، اسلام الطباشات، اسماء الرواحنة، صالح الوخيان، ايمن مدانات، عبيد الياسين، جعفر الربابعة، خلدون حينا، عمر العياصرة، تيسير كريشان، ميادة شريم، طلال النسور، فايز بصبوص، أيوب خميس، عيد النعيمات، محمد موسى الغويري، محمد المحارمة، مرزا بولاد، ناجح العدوان، محمد جرادات، غازي السرحان، محمد الشطناوي، محمد الفايز، عبد الرحيم الأزايدة، سلامة البلوي، ريما أبو العيس.

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