وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 83 حالة و49 وفاة و1816 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 257,275
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تبعاً لأزمة “بيت الشعر” بين انقرة وطهران.. مسؤول ايراني يُعيّر اردوغان برسوبه في الأدب والجغرافيا والتاريخ

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