اجواء معتدلة الحرارة اليوم وغدا مع احتمال زخات متفرقة

يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يحتمل في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات خفيفة من المطر في اماكن متفرقة ولفترة محدودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم غدٍ الاحد، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يوم الاثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة ولفترات محدودة، وتمتد تدريجيا الى باقي مناطق المملكة، ومن المتوقع ان تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً في الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 10، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الاغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 27 – 16، وفي خليج العقبة 29 – 16 درجة مئوية.