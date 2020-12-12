إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على الاستخدام المبكر للقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا ابتداءً من بعد غد الاثنين

اعلن الرئيس المخلوع دونالد ترامب، ان عملية تطعيم المواطنين الأمريكيين بلقاح فايزر، ستبدأ في غضون أيام قليلة.

فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، الليلة الماضية على لقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا وذلك للاستخدام الطارئ.

وستوفر شركة “فايزر” في المرحلة الأولى، 100 مليون جرعة من هذا اللقاح لغاية حلول شهر أذار/مارس من العام الجديد. وتنوي السلطات الامريكية المسؤولة البدء في إعطاء اللقاحات في غضون أيام قليلة، وسيكون أول من يتم تطعيمه هو الفرق الطبية وكبار السن.

وحصل لقاح شركة فايزر على المصادقة النهائية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA ، بعد أن وافقت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح فايزر أمس. فقد أيّد 17 خبيرا في اللجنة منح الإذن الطارئ للشركة، مقابل أربعة اعترضوا.

في مقابلة مع شبكة ABC، قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إنه من المتوقع أن يتم تطعيم المواطنين الأوائل في وقت مبكر من يوم بعد غد الاثنين.

وأوضح عازار أن الولايات المتحدة تعتزم تطعيم حوالي 20 مليون أمريكي في الأسابيع المقبلة وحوالي 50 مليون بحلول نهاية كانون الثاني/يناير.