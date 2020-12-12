رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: من تخلى عن فلسطين لا يمكن أن يؤتمن على الصحراء الغربية
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جرينتش+2 03:14
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على الاستخدام المبكر للقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا ابتداءً من بعد غد الاثنين

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