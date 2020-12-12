أشرف زكي يركع ويجهش بالبكاء على المسرح أثناء تكريمه

لم يتمالك الممثل المصري ونقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي نفسه أثناء تكريمه يوم أمس خلال حفل إفتتاح المهرجان العربي للمسرح “زكي طليمات”، والذي أقيم بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

وتأثر زكي كثيراً خلال تسلمه درع التكريم، ليركع ويقبل المسرح بحضور شقيقته الممثلة المصرية ​ماجدة زكي​، وزوجته الممثلة المصرية ​روجينا​، اللتين حرصتا على دعمه، وكان واضحاً التأثر عليهما .

وقد نشرت روجينا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور للمناسبة، وعلّقت بالقول: “الف مبروك افتتاح الاكاديمية الجديدة فى حضور معالي وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، ومبروك على التكريم من بيتك الاول والاخير المعهد العالي للفنون المسرحية”.