الإعلام الإسرائيلي يفضح الطابق.. ابن سلمان وابن زايد اسهما في تسريع قرار محمد السادس بالتطبيع بين المغرب وإسرائيل
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جرينتش+2 04:14
يا جبل ما يهزك ريح.. المعارضة السورية “الخائنة” تراهن على ادارة بايدن لاطاحة الاسد عبر مضاعفة الضغوط عليه

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