وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 166 حالة و36 وفاة و2338 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 255,459
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تطبيع حكام المغرب .. نهاية الخداع

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