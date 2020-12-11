تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها شمالي سوريا اليوم الجمعة

أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من عسكرييها، اليوم الجمعة، في “هجوم إرهابي” شمال محافظة الحسكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية :”نتيجة للهجوم قتل النقيب ياسين كورت، والرقيب أوغوزخان أنار. وسيتم نقل جثمانهما إلى وطنهما. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اصيب نتيجة للانفجار، عشرات الأشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي”.

يذكر أن 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك قتلوا، أمس الخميس، بتفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد ألقت وزارة الدفاع التركية المسؤولية عن الهجوم، على مسلحين أكراد من حزب العمال الكردستاني.

سبوتنيك