وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 166 حالة و36 وفاة و2338 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 255,459
أهم العناوين
جرينتش+2 08:25
بعدما اغضب الشرق والغرب.. اردوغان المسعور يوظف بيتا من الشعر لاستفزاز ايران وتأزيم العلاقة معها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني