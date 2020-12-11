الموت يغيب اللواء المصري طلعت مسلم.. احد ابطال حرب أكتوبر



غيب الموت أمس الخميس، اللواء أركان حرب المصري، طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

ولد اللواء طلعت أحمد مسلم، فى 8 مايو 1935، بمحافظة الإسكندرية، وراوده حلم دخول الكلية الحربية منذ الصغر، وتميزت عائلته بالطابع العسكرى وحب الوطن، وكان والده وهو طالب “زعيم المدرسة” فى مقاومة الإحتلال البريطانى فى ذلك الوقت، ونشأ “مسلم”، فى أسرة وطنية تحب الوطن وتدافع عنه ضد الأعداء، وكان والده ضابطا فى الشرطة،

وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية 1952، وتدرج فى المناصب بالقوات المسلحة، حتى تقلد أصبح قائدا للواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب أكتوبر المجيدة.

كما حصل مسلم على دبلوم أكاديمية فرونزه العسكرية العليا 1968، وماجستير العلوم العسكرية 1968، وزميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية 1976، وشهادة فى الإدارة التطبيقية 1983.

كما عمل مدرسا بمعهد المشاة والكلية الحربية 1955، ثم رئيسا لأركان لواء مشاة ميكانيكى عام 1972، وقائد لنفس اللواء عام 1972.

وبعد حرب 6 أكتوبر، تولى طلعت مسلم منصب رئيس عمليات الجيش الميداني عام 1977، وقائد فرقة مشاة في 1977، ورئيس فرع التدريب القتالي في 1980.

التحق “مسلم”، بسلاح المشاة بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1952، وكان سنه وقتها لم يكتمل 17 عاما ، بعدما قضى عامين فقط فى الدراسة، بعد دخوله الكلية الحربية استثناءً بقرار ملكي.

وبعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة، التحق طلعت مسلم بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام كمتخصص فى الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وعين عضوا باللجنة المصرية لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وعضو جماعة الباجواش المصرية وجماعة الباجواش الإفريقية.

له عدد من الكتب بالمشاركة مع آخرين، منها: “العرب والعالم”، “مستقبل الصراع العربى الإسرائيلي”، “العرب ودول الجوار الجغرافي”، “التعاون العسكري العربي”.

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