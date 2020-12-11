المحكمة الدولية تحكم بخمسة مؤبدات على عضو في حزب الله أدين بالتورط في اغتيال رفيق الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤبد خمسة مرات، بحق عضو في حزب الله أدين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

واتهم عضو الحزب، سليم عياش، بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق في شباط/ فبراير 2005.

ولم يصدر عن تيار المستقبل، أو حزب الله أي تعليق على الحكم.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت المحكمة إن عياش هو المتهم الرئيسي بالعملية، وكان عضوا سابقا في حزب الله، واستخدم هاتفا محمولا كان محوريا في التحضير للهجوم”.

وقال القاضي ديفيد ري، العضو في المحكمة؛ إن حزب الله وسوريا “قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما”.

وأضاف خلال اجتماع للمحكمة، أن “غرفة المحاكمة تعتقد أن سوريا وحزب الله قد يكون لهما دوافع لقتل الحريري وبعض حلفائه السياسيين، لكن لم يكن هناك دليل على تورط قيادة حزب الله في اغتيال الحريري، ولم يكن هناك دليل مباشر على تورط سوريا في ذلك”.

وقالت المحكمة؛ إن “الادعاء اعتمد على أدلة الاتصالات، والمتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدرالدين، استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، واستخدموا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات”.

وحسب الادعاء، فإن “سليم عياش ومصطفى بدر الدين نسقا لمراقبة الحريري وشراء حافلة التفجير، وحسين العنيسي وأسد صبرا شاركا بتحديد الشخص المناسب ليعلن المسؤولية زورا عن العملية وهو أبو عدس”.

وحينها، رد حزب الله بالقول؛ إنه لن “يقيّم” حكم المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة.

وذكر الحزب أنه “لا يعنينا لا قرار المحكمة ولا الذي صدر عن المحكمة ولا أي تفاعلات”، وأن حزب الله لم يعترف بالمحكمة ولم يكن معنيا بحكمها.

ونفى الحزب أي ضلوع له في التفجير الذي أسفر عن مقتل 21 آخرين.