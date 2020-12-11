القبض على شخص حاول التسلل من سوريا إلى الأراضي الأردنية

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على واجهتها الشمالية محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الاردني. –(بترا)
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