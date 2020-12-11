وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 166 حالة و36 وفاة و2338 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 255,459
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الخارجية الروسية: التطبيع بين إسرائيل ودول عربية يجب ألا يكون على حساب الفلسطينيين

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