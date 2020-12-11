الخارجية الروسية: التطبيع بين إسرائيل ودول عربية يجب ألا يكون على حساب الفلسطينيين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب بعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، لكن تعتبر بأن هذا لا يجب ان يكون على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال بوغدانوف، في لقاء مع الصحفين: “شيء إيجابي أن دولاً عربية تمد جسوراً مع إسرائيل، يمكن فقط أن نرحب بذلك، لدينا علاقات جيدة مع إسرائيل ومع الدول العربية. شيء آخر بأن لا تكون محاولات الصداقة موجهة نحو ضد أحد ما، لأن بعضهم يعتقد أن هذه العملية موجهة ضد إيران، وشيء طبيعي أن لا يكون هذا على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، كي لا ينسوا بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل”.

وأضاف بوغدانوف: “كل الدول العربية، بما فيها المغرب تدلي بتصريحات بخصوص القضية الفلسطينية، وموقف المغرب هو نفس موقف الدول الأخرى، والذي أساسه مبدأ الدولتين على حدود 1967 والعاصمة القدس الشرقية للدولة الفلسطينية”.

كما اعلن بوغدانوف أن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك للقانون الدولي.

قال للصحفيين: إن “اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يعد انتهاكا للقانون الدولي”، موضحا: “هذا انتهاك للقانون الدولي، هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، يوم أمس الخميس: “إن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، مع موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: “إن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة”.