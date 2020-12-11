الإعلام الإسرائيلي يفضح الطابق.. ابن سلمان وابن زايد اسهما في تسريع قرار محمد السادس بالتطبيع بين المغرب وإسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 04:13
التاريخ الاسود للعلاقات المغربية – الإسرائيلية والشراكة في جريمة إغتيال المهدي بن بركة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني