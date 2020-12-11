الإعلام الإسرائيلي يفضح الطابق.. ابن سلمان وابن زايد اسهما في تسريع قرار محمد السادس بالتطبيع بين المغرب وإسرائيل
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جرينتش+2 04:13
الإعلام الإسرائيلي يفضح الطابق.. ابن سلمان وابن زايد اسهما في تسريع قرار محمد السادس بالتطبيع بين المغرب وإسرائيل

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