ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات مقابل اعتراف امريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
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جرينتش+2 11:24
شبان من عرب 48 ينتحلون صفة سياح إماراتيين للسخرية من الإسرائيليين/ فيديو

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