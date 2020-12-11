ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات مقابل اعتراف امريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
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جرينتش+2 11:23
أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا وبعده

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