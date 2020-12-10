الملك: حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار
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جرينتش+2 04:07
هكذا يتكلم الاسد.. الخطر على الاديان لا يأتي من خارجها بل يطلع من داخلها وبايدي معتنقيها

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