ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات مقابل اعتراف امريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
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جرينتش+2 09:32
مصرع 16 شخصاً بينهم 3 جنود أتراك بسيارة مفخخة شمالي سوريا

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