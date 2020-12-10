الملك: حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار
أهم العناوين
جرينتش+2 04:07
لاول مرة منذ ثلاث سنوات.. وزير الخارجية المصري يعلن عن “تفاهمات واتصالات” تمت بشأن المصالحة مع قطر/ فيديو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني