الملك: حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار
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جرينتش+2 04:07
كورونا تمنع 17 نائبا وعينا من حضور افتتاح دورة مجلس الأمة اليوم

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