كورونا تمنع 17 نائبا وعينا من حضور افتتاح دورة مجلس الأمة اليوم

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن 13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود، قال في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية، الخميس.