فظاعة.. الجاني بحادثة مرج الحمام يعترف بقتل والد الحدث “فتى عمان” قبل التوجه لمنزله والاعتداء على ابنه.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، أن فرق التحقيق الخاصة المشكلة من البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة جنوب عمان لمتابعة التحقيق في حادثة الاعتداء على الحدث في منطقة مرج الحمام امس واصلت تحقيقاتها وجمع المعلومات حول القضية بكافة الطرق الفنية والجنائية للوقوف على كافة ملابساتها وتفاصيلها .

وأكد أن المحققين وعند بحثهم عن والد الحدث المعتدى عليه لم يتمكنوا من العثور عليه او التوصل لمكان وجوده، حيث تولدت لديهم شكوك بتعرضه للقتل او الاخفاء، حيث جرى التوسع بالتحقيق مع الشخص المعتدي على الحدث والذي القي القبض عليه امس .

واضاف، انه بمتابعة التحقيق مع الجاني اعترف بقيامه بقتل والد الحدث خنقاً اثناء وجودهما في منطقة ناعور جنوب العاصمة اثر خلافات بينهما، وقام باخفاء جثته ودفنها في احدى المناطق الخالية من السكان في ذات المنطقة قبل التوجه لمنزله والاعتداء على ابنه.

وجرى بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي وبدلالة الجاني التوجه للمكان واخراج الجثة والكشف عليها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية في القضية.

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