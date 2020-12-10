ضبط مواد مخدرة في محافظة البلقاء ومناطق البادية الوسطى

ضبطت ادارة مكافحة المخدرات كمية كبيرة من مادة الايمفيتامين التي تدخل في صناعة حبوب الكبتاجون المخدرة داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، و35 كفاً من مادة الحشيش المخدر و20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر للمواد المخدرة في البادية الوسطى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام أحد الاشخاص بتخزين كمية كبيرة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع الحبوب المخدرة.

واضاف، انه بمزيد من التحقيق وجمع المعلومات تم التأكد من المعلومات وأن أحد الاشخاص اخفى تلك المواد داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، لاستخدامها في تصنيع الحبوب المخدرة، وجرت مداهمة المزرعة وضبط 16 جالوناً تحوي مادة الايمفيتامين المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة وبوشر التحقيق مع المشتبه به في القضية.

وفي قضية اخرى جرى في إحدى مناطق البادية الوسطى مداهمة أحد تجار المواد المخدرة داخل مركبته بعد ورود معلومات حول امتلاكه كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى القاء القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته 35 كف حشيش و20 الف حبة مخدرة.

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