انتخاب العودات رئيسا لمجلس النواب والصفدي نائبا اول للرئيس

أنتخب مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، رئيسا لمجلس النواب الأردني التاسع عشر الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، بخطاب العرش السامي.

وحاز العودات على 84 صوتا من أصل 115 صوتا، ليتغلب على منافسة محمد عناد الفايز، الذي حصل على 26 صوتا.

وبلغ عدد الحاضرين من النواب 115، فيما غاب 15 نائباً عن عملية الانتخاب، بينما ألغيت 5 اوراق.

وينص الدستور في مادته الـ69، على ان انتخاب رئيس المجلس في الدورة غير عادية، يكون لمدة تنتهي في أول الدورة العادية في تشرين الاول القادم.

كما فاز النائب أحمد الصفدي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعد تقدمه على منافسه النائب موسى هنطش، حيث حاز النائب الصفدي على 86 صوتا، مقابل 29 صوتا للنائب هنطش.

وكان رئيس الجلسة، نواف الخوالدة، الاقدم في النيابة من الحاضرين، اختار لجنة من ثلاثة نواب للإشراف على انتخابات رئيس المجلس، برئاسة وائل رزوق، وعضوية كل من : عبد الرحمن العوايشة، واندريه العزوني.

واستهل النواب، الجلسة الافتتاحية بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، إستناداً الى المادة 80 من الدستور.