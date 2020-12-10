الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 158 حالة و44 وفاة و2902 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 253,121

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و2902 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3250 حالة والإصابات إلى 253121 .

وقد توزّعت الإصابات على 967 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و876 حالة في محافظة إربد، منها 32 حالة في الرمثا، و204 حالات في محافظة الزرقاء، و202 حالة في محافظة المفرق، و182 حالة في محافظة البلقاء، و180 حالة في محافظة جرش، و96 حالة في محافظة العقبة، و89 حالة في محافظة الكرك، و 40 حالة في محافظة الطفيلة، و38 حالة في محافظة عجلون، و21 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا، و7 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 43233 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (159) حالة، فيما غادرت (158) حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (1319) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1121) بنسبة إشغال بلغت 26 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (373) بنسبة إشغال بلغت 42 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 197 جهازا، بنسبة إشغال 23 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4580 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 206638 حالة.

وأضاف أن 22502 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2777801 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 9ر12 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).