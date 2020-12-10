اسراب الجراد تغزو مكة وتطرد الحمام من اجوائها/ فيديو

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على أسراب الجراد التي غزت مدينة مكة المكرمة مؤخرا، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة مذهلة لتلك الظاهرة.

ونقلت مواقع محلية عن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن فِرق مسح واستكشاف ومكافحة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، تمكنت من السيطرة على “أسراب الجراد التي غزت العاصمة المقدسة مساء أمس الأربعاء، المتجهة من جهة الشمال مرورًا بوسط مكة، وتوقفها في شرق مكة”.

وبحسب موقع “سبق” قال سعيد جار الله الغامدي إن عمليات المكافحة تواصل أعمالها حتى اللحظة بجميع الإمكانيات المتاحة من قِبل الفِرق الميدانية للمكتب والمركز، إضافة إلى فرق الدعم من قِبل أمانة العاصمة المقدسة التي حضرت الآن لاستكمال مراحل المكافحة؛ إذ أسهمت بخمس مركبات للرش.

وأوضح الموقع في وقت سابق أن أسراب الجراد قد غطت سماء مكة بشكل كبير، حيث رصد الأهالي مرورها من بأعداد وأحجام كبيرة.

وأشار إلى ترافق تلك الظاهرة مع صيحات الأطفال بين خوف وفرح من هذه الأعداد الكبيرة، التي كان تحليقها فوق المباني وملاصقًا لأسطحها، مما دفع أسراب حمام مكة لالتزام سور المباني والامتناع عن التحليق في الجو.

انتشار لاسراب الجراد في اغلب احياء مكة المكرمة #جراد_مكة pic.twitter.com/SprZERN3N5 — hananmma@icloud.com (@hananmma) December 9, 2020