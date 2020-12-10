أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء ليلاً باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة ولطيفةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 6، وفي مرتفعات الشراة 17 – 4 ، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة