ضبط 24 شبكة اتصالات غير حاصلة على الموافقات والتراخيص القانونية

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن ضبط 24 شبكة اتصالات خاصة مخالفة، غير حاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن كوادر الهيئة تمكنت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 24 شبكة اتصالات، استخدمت ترددات وشغلت محطات وأجهزة راديوية خلافاً لأحكام القانون الاتصالات، وساعدت على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، خلال الفترة ما بين 20 أيلول الماضي وحتى بداية الشهر الجاري.

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور المهندس غازي الجبور، إن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

وأكد الجبور أن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات لديهم صفة الضابطة العدلية، ويقومون بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين.

وأضاف أن منع هذه المخالفات يعتبر حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، ومنعاً للتشويش على المرخصين، وحماية لأمن الاتصالات بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي يعتبر ثروة وطنية نادرة ومصدر للعديد من الاستثمارات.

وشدد الجبور على حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ جولات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها.