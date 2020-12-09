إصابة 20 من أبناء الجولان السوري برصاص الجيش الاسرائيلي المحتل خلال احتجاجهم على مخطط لمصادرة اراضيهم/ فيديو
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جرينتش+2 04:52
رغم ان المحاكم رفضت كل الدعاوى ضد نتائج الانتخابات.. ترامب ما زال يهذي بالنصر ويتوهم بولاية رئاسية ثانية !!!!!!

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