“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 160 حالة و44 وفاة و3088 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 250,219

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 44 حالة وفاة، و3088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن.

ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (1071) في محافظة إربد، منها (233) في الرمثا.

– (898) في محافظة العاصمة عمّان.

– (216) في محافظة البلقاء.

– (172) في محافظة عجلون.

– (135) في محافظة المفرق.

– (132) في محافظة الكرك.

– (126) في محافظة الزرقاء.

– (94) في محافظة جرش.

– (90) في محافظة مأدبا.

– (64) في محافظة الطفيلة.

– (53) في محافظة العقبة.

– (37) في محافظة معان، منها (9) في البترا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (250,219) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (44,955) حالة.

وسُجّلت (44) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3206) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (163) حالة، فيما غادرت (160) حالة المستشفيات بعد شفائها.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1378) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1156) وبنسبة إشغال (27%). فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (392) وبنسبة إشغال (44%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (204) وبنسبة إشغال (24%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5000) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (202,058) حالة.

وتمّ إجراء (23,420) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,755,299) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.19%).

وتدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).