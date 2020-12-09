الجمارك تحبط تهريب كمية من الالبسة والأحذية والسماعات والمسجلات

تمكنت دوريات مكافحة التهريب من ضبط شاحنة تحمل بضائع متنوعة مهربة من الالبسة والأحذية والسماعات والمسجلات حيث تم ضبطها بالقرب من العاصمة عمان، بحسب الناطق الرسمي باسم دائرة الجمارك الاردنية، عماد نصير.

وقال نصير، في بيان صحفي اليوم، انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتم التحفظ على المهربات وتحويل أوراق القضية للنيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني.

ودعت الدائرة المواطنين إلى الابلاغ عن أية مهربات عبر ارقام هواتف مكافحة التهريب.

ويذكر ان هذه البضائع تخضع لموافقات من جهات رقابية كالمواصفات والمقاييس إضافة إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى.

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