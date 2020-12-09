اقرأ وتقيأ.. تصريح مُقرف للشيخ الاماراتي حمد بن خليفة يبرر فيه شراءه نصف نادي بيتار العنصري الإسرائيلي

إصابة 20 من أبناء الجولان السوري برصاص الجيش الاسرائيلي المحتل خلال احتجاجهم على مخطط لمصادرة اراضيهم/ فيديو
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