إصابة 20 من أبناء الجولان السوري برصاص الجيش الاسرائيلي المحتل خلال احتجاجهم على مخطط لمصادرة اراضيهم/ فيديو
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جرينتش+2 04:51
إصابة 20 من أبناء الجولان السوري برصاص الجيش الاسرائيلي المحتل خلال احتجاجهم على مخطط لمصادرة اراضيهم/ فيديو

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