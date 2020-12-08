الاسد : لا محل للتشكيك..فالنبي عربي قح وليس مستعربا، وسوريا عربية قبل الف عام من ميلاد المسيح وظهور الاسلام/ فيديو
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يوم تاريخي.. بريطانيا تطلق اليوم الثلاثاء اول حملة تلقيح ضد فيروس كورونا على صعيد العالم

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