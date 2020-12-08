يوم تاريخي.. بريطانيا تطلق اليوم الثلاثاء اول حملة تلقيح ضد فيروس كورونا على صعيد العالم

أطلقت المملكة المتحدة، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، حملة تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفاً ضد كورونا، لتكون أول بلد غربي يخطو هذه “الخطوة الهائلة” في مكافحة فيروس كورونا.

وبريطانيا، البلد الذي يسجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا (61 ألف وفاة)، وهي أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف فايزر-بيونتيك الألماني الأميركي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً بحلول أواخر كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها “سبوتنيك” في مختلف المناطق.

وقد رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطوة قائلاً: “هذا اليوم يعدّ خطوة هائلة جداً في مكافحة المملكة المتحدة للفيروس”. وأضاف “لكن التلقيح على نطاق واسع سيتطلب وقتاً”، داعياً لمواصلة احترام القيود.

وفي إنكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، الأولوية في التلقيح هي للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها. لكن التحديات اللوجستية المتمثلة بلزوم تخزين اللقاح عند ما دون سبعين درجة مئوية تحت الصفر، تزيد من تعقيد المهمة. ويلي ذلك تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً.

وتأمل السلطات تلقيح الفئات التسع التي لها الأولوية بحلول الربيع، وهي تتضمن من تفوق أعمارهم 50 عاماً، والعاملين في المجال الصحي، والأشخاص المعرضين للخطر. ويمثّل هؤلاء نسبة 99% من وفيات الفيروس.