نقيب المحامين يهدد بوقف الترافع أمام المحاكم رفضاً لأمر الدفاع 21

كشف نقيب المحامين، مازن رشيدات عن توجه النقابة لوقف تسجيل كافة أنواع الدعاوى في مختلف محاكم المملكة، إذا لم تقم الحكومة بالرجوع عن قرارها وإلغاء أمر الدفاع رقم 21.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء في دار نقابة المحامين الأردنيين، إن أمر الدفاع رقم 21 جاء بشكل فردي وبنية مبيتة من الحكومة دون التشاور مع نقابة المحامين، وأن النقابة ستطلب من كل محامي، رفع دعوى ضد الحكومة، والمطالبة بالتعويض بكل الأضرار التي طالت هذا القطاع.

وتساءل: هل يعقل ان الكورونا تصيب المحامين والقضاة ولا تصيب من شارك بالانتخابات ؟ ولماذا تم التطرق لقانون أصول المحاكمات المدنية ولم يتم التطرق لقانون أصول المحاكمات الجزائية في أمر الدفاع؟ معتبرا ذلك تنفيذا لاملاءات صندوق النقد الدولي و USaid وإلزام المواطنين بالدفع من خلال تطبيق الكتروني.

وقال إن النقابة ستبدأ باجراءات تصعيدية، وقف تسجيل الدعاوى لدى كافة انواع المحاكم، ووقف الترافع في كافة المحاكم اعتبارا من يوم غد الأربعاء.